Partiet Stram Kurs har netop offentliggjort nye kandidater.

I en pressemeddelelse oplyser partilederen, Rasmus Paludan, at han med glæde kan annoncere yderligere tre kandidater.

Det drejer sig om Gerhard Andersen, en slagter fra Bornholm, Henrik Westermann Søndergaard, der bliver beskrevet som selvstændig håndværker fra Sjælland samt Chang Lembirk, en SOSU-hjælper fra Lolland.

Rasmus Paludan udtaler i pressemeddelelsen følgende om kandidaterne:

Dømt for racisme Rasmus Paludan blev i april 2019 dømt for racisme. Det skete, da Retten i Glostrup tog stilling til en af hans mange YouTube-videoer. I den pågældende video laver Paludan en kobling mellem afrikanere og lav intelligens. Det er i strid med racismeparagraffen i straffeloven, paragraf 266 b, og det kostede ham 14 dages betinget fængsel. Retten vurderede desuden, at der var tale om propagandavirksomhed, da videoen blev bragt på partiet Stram Kurs' YouTube-kanal. Rasmus Paludan ankede dommen.

'Her er tale om tre gode danskere, der alle har righoldig erfaring med rigtige jobs på det danske arbejdsmarked. Modsat de andre partier, der stiller med virklighedsfjerne akademikere og RUC-studerende i lange baner.'

'Klar' til Folketingsvalg

Stram Kurs har indsamlet 21.612 vælgererklæringer og har anmeldt sig som opstillingsberettiget.

Dog mangler Indenrigs- og Økonomiministeriet endeligt at godkende anmeldelsen, og det er derfor endnu ikke officielt bekræftet, at Stram Kurs vil være at finde på stemmesedlen ved det kommende Folketingsvalg.

Indenrigs- og Økonomiministeriet er lige nu i færd med validere vælgererklæringerne.

Efter Rasmus Paludan demonstrerede på Nørrebro den 14. april, og der senere samme dag opstod uroligheder flere steder i hovedstaden, er støtten til Stram Kurs vokset.

Alene i april fik Stram Kurs 10.000 vælgererklæringer.