Rasmus Paludans parti Stram Kurs har nu samlet nok vælgererklæringer til at blive opstillet til folketingsvalget.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet til B.T.

»Klokken 7.30 i morges havde Stram Kurs indsamlet 20.981 vælgererklæringer, men partiet har endnu ikke anmeldt sig som opstillingsberettiget,« oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

For at blive en del af det kommende folketingsvalg skal partiet anmelde sig som opstillingsberettiget og skal herefter gennem en godkendelsesproces, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemgår gyldigheden af de mange vælgererklæringer.

Rasmus Paludan er kendt for sine kontroversielle og provokerende demonstration, hvor han blandt andet brænder koranen af.

Partilederen sagde fredag til B.T., at der vil komme færre demonstrationer i fremtiden, hvis Stram Kurs blev opstillingsberettiget.

»Der vil komme færre demonstrationer i takt med, at jeg skal bruge mere tid på at tale med pressen og deltage i valgmøder,« sagde han.

Hvis du bliver opstillingsberettiget og deltager i valgkampen, vil du så fortsætte med samme voldsomme retorik, som man ser under dine demonstrationer?

»Det er klart, at jeg vil omstille mig til omstændighederne. Det giver mening at have en pænere tone, hvis jeg står i en partilederrunde, og gavner det partiet, hvis jeg ændrer omgangsform, så gør jeg det.«

»Hvis jeg bliver udenrigsminister, vil jeg ikke kalde noget land for homoland. Jeg vil blive mere afslappet og mere mig selv. Det går mig meget imod at sige hårde ord til folk, og det vil jeg gerne ændre, men bliver jeg svinet til, så svarer jeg igen,« sagde han fredag.