Gærende fiskeensilage.

Det er, den duft, som borgerne i Aarhus i dag har kunnet suge op i næseborene.

Og hvordan dufter gærende fiskeenilage så?

Svaret er: som gas.

'Mange borgere henvender sig for øjeblikket til kommunen, da der flere steder er en stram gaslugt. Lugten skyldes, at en 2.000 m³ tank med fiskeensilage er gået i gæring,' skriver Teknik og Miljø i Aarhus i en pressemeddelse.

Virksomheden, der ejer tanken, er nu gået i gang med at udbedre problemet. Dette sker ved at tilsætte syre, der skal få den biologiske aktivitet til at stoppe. Virksomheden håber på, at problemet bliver udbedret i løbet af dagen. Tanken vil også blive tømt og rengjort, mens indholdet køres bort.

'Virksomheden har flere andre tanke med fiskeensilage, hvor der ikke er nogen problemer, og man har ikke oplevet tilsvarende problemer tidligere, og har derfor heller ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor problemet er opstået,' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Fiskeensilage er et såkaldt biprodukt fra fangsten. Det bliver primært brugt til produktion af dyrefoder til produktionsdyr.