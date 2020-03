Det er strafbart for apoteker og andre udbydere af håndkøbsmedicin at udlevere mere end én pakke per kunde.

Apotekerne fik besked på torsdag kun at udlevere én pakke af hver type medicin, når det kommer til almindeligt håndkøb. Det gælder også supermarkeder eller andre steder, hvor man kan købe håndkøbsmedicin.

Fredag lyder det i en meddelelse fra Lægemiddelstyrelsen, at det er strafbart, hvis det forhold bliver overtrådt. Der vil i så fald være tale om en bødestraf.

Det sker, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aktiverede dele af lægemiddelberedskabet, for at undgå at der opstår forsyningsproblemer med medicin. Tiltagene blev sat i værk for at modvirke hamstring af medicin.

Onsdag aften kom der meldinger ind fra døgnapotekerne om, at borgere var begyndt at hamstre.

/ritzau/