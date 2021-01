Plejecenteret Demenscentrum i Aarhus er blevet ramt af en katastrofe.

Hele 41 medarbejdere og 21 beboere er smittede med covid-19 på demenscenteret i det nordlige Aarhus.

»Situationen er kaotisk. Jeg har svært ved at stå inde for den pleje og omsorg, vi kan give vores demensramte borgere, som vilkårene er lige nu. Vi mangler faglært personale, der kan varetage plejen af vores borgere på det center på forsvarlig vis,« siger en tydeligt påvirket Tina Grove, konstitueret demenschef i Aarhus Kommune, til TV 2 ØSTJYLLAND.

I dag har der været afholdt krisemøde, hvor handlemulighederne er blevet drøftet.

»Fra tirsdag morgen laver vi kontinuerlige kviktest af alle medarbejdere i samarbejde med Falck. Alle specialplejeboligerne betegnes som værende smittede, og derfor er alle medarbejdere fuldt udstyret med værnemidler i alle situationer,« siger Tina Grove.

Det er første gang, centeret er blevet ramt af udbredt smitte, her en uge efter at man begyndte at vaccinere plejehjemsbeboere i Danmark.

Smitteudbruddet begyndte weekenden før jul, hvor det i første omgang var én symptomfri medarbejder, der blev testet positiv.

Har I gjort nok for at forhindre den her situation?

»Jeg mener, vi har gjort alt, vi kunne, i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og vores egen organisation. Men den her virus finder desværre sin vej, og pludselig havde vi medarbejdere eller pårørende, der var smittet uden at vide det. Og så kommer det ind i huset,« siger Tina Grove.

På specialplejehjemmet har mange af beboerne svært ved at forstå, at alle medarbejdere nu er iklædt værnemidler fra top til tå.

»Vi kan se, at nogle af beboerne bliver skræmte og vrede over, at medarbejderne står med fuldt visir og masker, så det er udfordrende. De ansatte er ved at gå ud af deres gode skind, de knokler og tager ekstra timer og har omlagt vagter, alt, hvad de kan, men de er ved at nå en grænse,« siger Tina Grove.

Demensplejehjemmet rummer nogle af samfundets svageste og mest udsatte borgere, og den ansvarlige leder frygter det værste.

»Jeg er dybt ulykkelig over situationen og virkelig bekymret for den kommende periode. Jeg frygter, at det kan komme til at koste menneskeliv, og jeg er også bekymret for mine ansatte,« siger Tina Grove til TV 2 ØSTJYLLAND.

Malene Tofts 73-årige far, Thorkild, bor på det ramte demenscenter. Fordi han er meget ude af sin lejlighed, betragtes han som værende smittet, selvom han ikke har fået foretaget en positiv test.

»Min far er meget aktiv. Han går ude på gangene og befinder sig i opholdsrummene. Du kan ikke sige til ham, at han skal blive hjemme – det forstår han ikke,« siger Malene Toft til TV 2 ØSTJYLLAND.

At også personalet er hårdt ramt af corona, gør hende endnu mere bekymret for sin far.

»Jeg frygter tilstande, som vi så i Sydeuropa i foråret, hvor plejehjemsbeboere døde i deres lejligheder, uden nogen opdagede det,« siger Malene Toft.