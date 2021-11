Fredag forsøgte de sig med en såkaldt »kærlig aktion«. De uddelte flyers. Der skete ikke noget. Søndag satte de en mailstorm i gang. Den samme mail blev sendt igen og igen til CBS' ledelse fra forskellige afsendere. Ingen reaktion. Mandag startede de en underskriftsindsamling. I skrivende stund har knap 1600 skrevet under.

»Men vi har fortsat ikke hørt fra ledelsen,« lyder konklusionen fra Oliver Anton, som er en del af det studenteroprør, der lige nu er på stedet.

Derfor har omtrent 70 studerende onsdag valgt at blokere den høring, der er sat til at foregå på Kilen – en af Copenhagen Business Schools afdelinger.

Sagen er nemlig, at de studerende insisterer på at blive hørt i spørgsmålet om nedlæggelsen af flere uddannelser.

Fredag kom det ud, at ledelsen planlægger at nedlægge seks uddannelser og yderligere 334 studiepladser. Dette for at imødekomme et krav fra regeringen.

Regeringen vil nemlig have flere studiepladser udenfor storbyerne. Vil uddannelserne ikke flytte ud, skal de i stedet skære op mod ti procent af optaget. Og det vil CBS altså løse ved at nedlægge uddannelser i stedet for at skære over en bred kam.

Noget, der har vakt utilfredshed blandt de studerende, der mener, det ville være mere optimalt at skære bredt. De føler dog, de har svært ved at komme igennem med den holdning:

»Vi sætter spørgsmålstegn ved, at ledelsen fortsat ikke vil kommentere vores agenda.«

De studerende vil høres, fremgår det på deres skilte. Foto: Oliver Anton Vis mere De studerende vil høres, fremgår det på deres skilte. Foto: Oliver Anton

»Vores håb er at blive inviteret med ind i dialogen. Vi kan se, at både nuværende og tidligere studerende samt erhvervsledere og meningsdannere blander sig i debatten. Vi vil gerne have, at ledelsen får alle nuancer med,« fortæller Oliver Anton.

Som tidligere nævnt har hverken flyers, en mailstorm eller en underskriftsindsamling fået ledelsen til at reagere på de studerendes oprør.

Hvilket ærgrer dem, da de mener en anden løsning ligger lige til højrebenet.

»På tværs af studier har der været en dialog om en eventuel reduktion af antallet af studiepladser. Flere er kommet med reelle løsninger, men ledelsen fejer dem væk.«

»Derfor betragter vi deres udspil som værende politik. Det her er ikke bare en sparerunde. Det er benhård politik.«

Adspurgt, om oprøret fortsætter, hvis ikke ledelsen lukker de studerende ind i dialogen efter onsdagens aktion, lyder svaret:

»Helt bestemt. Vi fortsætter, indtil ledelsen vælger at lytte.«

»Hvis de her studier skal lukke, er det vigtigt for os, at de lukker efter en ordentlig debat.«