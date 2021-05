København blev onsdag formiddag ramt af et større strømnedbrud.

Omkring 80.000 husstande var ramt, oplyser Energinet. Nu er strømmen tilbage igen.

Energinet oplyser, at strømafbrydelsen ramte klokken 10.19. Klokken 11.07 var strømmen tilbage.

S-togstrafikken er dog stadig ramt af strømnedbruddet.

Ca. 80.000 forbrugere har været uden strøm siden kl. 10.19. Fejlen opstod på Energinets station i Bellahøj. Vi arbejder på højtryk på at få strømmen tilbage. Vi beklager de gener, det medfører. — Energinet (@EnerginetDK) May 26, 2021

Linje H kører slet ikke. På Twitter oplyser DSB, at passagerer mellem Valby og Herlev i stedet skal med togbus.

'De første Togbusser er fremme både på Valby og Herlev ca. kl. 11.15,' skriver DSB på sin hjemmeside.

Der kører også færre tog på linje F, mens linje C er også var påvirket. DSB oplyser, at linje C nu kører igen, men med forlænget rejsetid.

Strømnedbrydelsen har også skabt problemer på vejene.

Linje C kører igen mellem Frederikssund og Klampenborg. Der er dog forlænget rejsetid på linjen.



Linje F kører med færre S-tog.



Linje H kører ikke.



Det skyldes strømafbrydelse ved Vanløse tidligere. https://t.co/q2byUvIXcY — DSB (@omDSB) May 26, 2021

'Mange sorte signaler i København,' skriver Trafikken Hovedstaden og opfordrer trafikanterne til at udvise hensyn.

Energinet oplyser, at det var en fejl i højspændingsnettet, som førte til det omfattende strømsvigt.

Onsdag formiddag holdt også Københavns Metro stille mellem Øresund og Københavns Lufthavn på grund af et strømsvigt.

Nu kører metroen igen, oplyser Metroen på Twitter klokken 10.59.

Mange sorte signaler i København, dette skriver Radius på Deres hjemmeside Startdato: 26-05-2021 kl 09:01

Forventet slutdato: 26-05-2021 kl 13:01Årsag: Årsag endnu ukendt Type: Uvarslet. Husk vigpligten og vis hensyn til de bløde trafikanter. @koebenhavner @P4KBHTRAFIK — TrafikkenHovedstaden (@trafikhovedstad) May 26, 2021

Om der er tale om det samme strømnedbrud vides ikke.

