Et stort smitteudbrud med coronavirus har ramt sygehuset i Silkeborg.

Både personale og patienter er bekræftet smittet.

Det bekræfter hospitalsdirektøren i Hospitalsenhed Midt, Thomas Balle Kristensen, over for Midtjyllands Avis. Dog ønsker han ikke at oplyse, præcis hvor mange smittede, der er tale om.

Avisen erfarer dog, at det er stort set alle patienter på afdelingen M1 – omkring 15 patienter – og omkring ti ansatte, der er smittet.

Hvordan smitteudbruddet er opstået, vides endnu ikke med sikkerhed, men hospitalsdirektøren oplyser, at man har en mistanke om, at det er en patient, der har bragt smitten ind på sygehuset.

Patienten var ved indlæggelsen konstateret negativ for coronavirus men blev i løbet af opholdet testet positiv.

»Det er selvfølgelig meget alvorligt, at en del patienter er smittet. Og det er ulykkeligt, hvis det er sket i forbindelse hospitalsopholdet,« siger Thomas Balle Kristensen til Midtjyllands Avis og tilføjer:

»Det kan vi ikke udelukke.«

Smitteudbruddet på sygehuset har resulteret i, at adskillige ansatte er hjemsendt og derfor henvises akutte patienter, som ellers skulle have modtaget behandling på diagnostisk center til Viborg.