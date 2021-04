Et udbrud af coronasmitte hærger lige nu på udrejsecenteret Kærshovedgård, hvor i alt 15 beboere er bekræftet smittet.

Ifølge en medarbejder på centeret gider en række beboere ikke overholde kravene om isolation, når de har været i nærkontakt med en smittet.

»Når de får at vide, at nu skal de isolere sig i deres rum, går de alligevel rundt blandt de øvrige beboere,« siger medarbejderen, der ønsker at være anonym. B.T. har set dokumentation for, at personen arbejder på Kærshovedgård.

Hvis beboere har været i nærkontakt med en smittet, bliver de bedt om at isolere sig på værelserne, hvor de også får leveret mad. Kriminalforsorgen står for driften af centeret, men de ansatte har ingen beføjelser til at lukke beboerne inde på værelserne.

Cirka 300 udlændinge bor på Kærshovedgård. 15 af dem er testet positiv for coronavirus. Foto: Celina Dahl Vis mere Cirka 300 udlændinge bor på Kærshovedgård. 15 af dem er testet positiv for coronavirus. Foto: Celina Dahl

»Problemet er, at man ikke kan gøre noget. Personalet kan kun opfordre beboerne til at blive på værelserne,« siger medarbejderen.

På Kærshovedgård bor både udvisningsdømte udlændinge og afviste asylansøgere.

I dagligdagen kan de cirka 300 beboere færdes frit i de nærliggende byer Ikast og Bording.

Lederen af Kærshovedgård, Niels Geil, bekræfter over for B.T., at en gruppe beboere ikke vil lade sig isolere.

Vi oplever beboere, der har svært ved at forstå, at de skal være isolerede Niels Geil, institutionschef, Kærshovedgård

»Der er nogle, hvor det er lidt udfordrende at få dem til at overholde reglerne, og så er der nogle, som forstår alvoren,« siger Niels Geil.

Hvorfor overholder de dem ikke?

»Det kan være alt fra, at man har en vis skepsis over for danske myndigheder, til at man måske ikke forstår alvoren af covid-19. Det er heller ikke særlig sjovt at sidde isoleret.«

»Men det er da rigtigt, at vi oplever beboere, der har svært ved at forstå, at de skal være isolerede.«

Har I brug for bedre information til beboerne?

»Nej, jeg synes, vi er ret gode til at informere dem.«

Mener du ikke, at det er et problem, hvis de ikke overholder de her isolationskrav?

»Det er det jo altid.«

Har I ikke brug for nogle værktøjer til at gøre noget ved problemet? Informationskampagne for eksempel?

»Vi informerer beboerne om risikoen, og de er opmærksomme på den. Nogle gange retter vores beboere sig ikke helt efter anvisningerne, og det kan der være mange grunde til, men en vis skepsis over for autoriteter kan vi godt opleve,« siger Niels Geil og tilføjer:

»Men langt hovedparten overholder det uden problemer, og så er der nogle, der har lidt svært ved at forstå, at vi faktisk mener det alvorligt.«

I lokalområdet færdes beboerne mest i stationsbyen Bording for blandt andet at handle i butikker, forklarer centerlederen.

De 15 beboere, der er testet positive, er blevet indlogeret på Karantænecenter Sandvad.