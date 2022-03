Midt og Vestjyllands Politi advarer mod et skred ved Jyllands eneste klippe og fuglefjeld.

Helt bestemt er der tale om Bulbjerg Knudes Klint i Thy, som politiet nu har afspærret et område af.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Vi har i samarbejde med Naturstyrelsen afspærret et område ved Bulbjerg Klint i Thy, da der har været et større skred,' lyder meldingen på Twitter.

Og faren for endnu et skred er så stor, så man opfordrer folk til at holde sig væk fra området.

'Vi opfordrer alle til at holde sig væk, da der er risiko for yderligere skred – færdsel i området er derfor forbundet med stor fare.'

Naturstyrelsen oplyser, at der har i ugen igennem været flere store skred ved Bulbjerg Knudes Klint.

I alt er cirka 150 kubikmeter kalkstensblokke faldet ned på stranden i samme periode.

Det varme vejr om dagen kombineret med nattefrost gør, at der sprænges kalkstensblokke ud af 'Fuglefjeldet'.

Der er umiddelbart ingen melding om tilskadekomst.

B.T. følger sagen.