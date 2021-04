De næste par dage bliver rimelig milde og solfyldte over det meste af landet, inden skyerne tager over påskedag, og temperaturen falder helt ned til omkring frysepunktet 2. påskedag.

Det oplyser Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

- Vi får en del blandet vejr, men det bliver ikke helt dårligt, siger han.

Langfredag ser ud til at blive en af påskens fineste dage med en del sol i perioder flere steder og temperaturer mellem 6 og 11 grader.

Særligt i Nordjylland bliver det stort set klart hele dagen, mens solen i eftermiddag også får godt med plads på Fyn, Sjælland, Lolland og Bornholm.

Varmest bliver det i det østlige Jylland, oplyser Martin Lindberg.

Lørdag kommer der også en del sol til hele landet, mens vinden aftager fra frisk til let de fleste steder. Det betyder, at dagen formentlig kommer til at føles lidt varmere, selv om temperaturen kommer til at ligge mellem fem og ti grader.

- Søndag bliver det til gengæld ikke så godt vejr, konstaterer Martin Lindberg.

Meteorologen fortæller, at der påskedag ser ud til at blive skyet i hele landet med undtagelse af Bornholm først på dagen.

Samtidig går vinden i vest og frisker op og kan ved kysterne blive hård.

Til gengæld ser det ud til at holde tørt det meste af dagen.

Natten til 2. påskedag kommer regnen til gengæld, og den ser ud til at blive hængende hele dagen.

Samtidig tager temperaturen et dyk ned til mellem tre og seks grader.

- Det bliver vekslende skydække og byger med både regn, slud, hagl eller tøsne, fordi der kommer rigtig kold luft ned fra Norskehavet. Vinden bliver også jævn til hård, så temperaturen vil føles, som om den ligger omkring frysepunktet, siger Martin Lindberg.

Han tilføjer, at vejrskiftet ser ud til at blive indledningen på en periode med ret blæsende og mere ustadigt vejr.

Nattens temperaturer kommer hele påsken til at ligge omkring frysepunktet.

/ritzau/