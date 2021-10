Står du og overvejer at købe dig en plugin hybridbil?

Så kan det være en god idé at slå til med det samme. Fra nytår står de til en solid prisstigning.

Det skriver Finans.

Det skyldes en aftale, som regeringen indgik sidste år. Her er det målet, at der skal mindst 775.000 plugin og elbiler på de danske veje i 2030.

I øjeblikket ligger afgiften på plugin hybridbiler på 45 procent. Men fra nytår stiger afgiften til 50 procent.

Og det betyder naturligvis, at plugin hybridbiler stiger i pris. Finans har et eksempel med en Ford Kuga, der vil stige 16.000 kroner, mens et par af Hyundais plugin hybridbiler i form af Tuscon og Santa Fe vil stige mellem 18.000-22.000 kroner.

Og nu kan det være, du tænker, hvorfor er en afgiftsstigning en del af et politisk ønske om flere plugin hybridbiler på vejene?

Det kan forklares med, at ganske almindelige diesel- og benzinbiler har en markant højere afgift end el- og plugin hybridbiler.

Så på trods af en afgiftsstigning år for år på plugin hybridbiler frem mod 2030, så den ender på 80 procent, vil afgiften fortsat være lavere end på benzin- og dieselbiler.

På trods af de stigende afgifter er man godt tilfreds med måden at hæve dem på hos interesseorganisationen FDM.

»Vi synes, at bilaftalen fra december 2020 med gradvise afgiftsstigninger på plugin hybridbiler er en intelligent måde at indfase grønne biler på, fordi man den vej rundt er med til at hjælpe udbredelsen af rene elbiler på vej,« siger Ilyas Dogru fra FDM til Finans.

Inden den politiske aftale sidste år kom på plads, var det meningen, at afgiften skulle stige til 65 procent 1. januar 2022.

På trods af den kommende afgiftsstigning, er det ikke sikkert, at næste års kommende købere af plugin hybridbiler kommer til at mærke prisstigningen.

Ford og Hyundai kan nemlig selv justere i prisen eller merudstyr, så prisen reelt udlignes.