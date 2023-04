Lyt til artiklen

Går man tur omkring Esrum Sø i Nordsjælland lugter der lige nu af diesel.

Nordsjællands Politi oplyser, at der er lækket »en større mængde« olie ud i søen, der er Danmarks næststørste.

»Vi kan konstatere, at der ligger en mængde olie på søen, og vi er i gang med at efterforske, hvad der er sket,« forklarer vagtchef hos Nordsjællands Politi, Sebastian Føns.

Politiet understreger, at det ikke er farligt at bevæge sig i området, men både de og brandvæsnet er til stede. Det står endnu ikke klart, hvad olieproduktet er, for eksempel diesel eller benzin.

»Det ser ud af meget og dækker et område på 50 gange 300 meter, men vi ved ikke, hvor tykt laget er. Det er ikke min opfattelse, at vi er ude i en større miljøkatastrofe,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at de har valgt at melde ud om lækken tidligt, fordi Dronningen i morgen rykker teltpælene til Fredensborg Slot, hendes sommerresidens, der ikke ligger langt fra søen.

»Og for at undgå forkerte konklusioner i forbindelse med politiarbejdet, så meldte vi det hurtigt ud,« siger Sebastian Føns.

Han ved ikke, hvor længe myndighederne vil være til stede, men forklarer, at der er blevet lagt flydespærrer ud på søen for at forhindre, at olieproduktet spreder sig til resten af søen.