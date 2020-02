Kort før frigivelsen af danskernes årsopgørelse oplever Skattestyrelsen store problemer med sin hjemmeside, skat.dk.

Hjemmesiden er brudt sammen og har i skrivende stund været nede i flere timer.

På Twitter bekræfter Skattestyrelsen, at der er tekniske problemer.

'Vi har desværre tekniske udfordringer, der gør, at der er problemer med at komme ind på Skat.dk. Vi arbejder på at finde en løsning og kommer med en opdatering, når vi har løst problemerne,' lyder det fra Skattestyrelsen.

Fejlen undersøges og vi forsøger at udbedre den hurtigst muligt. Jeg har desværre ingen tidshorisont pt. at give. ^L — Skattefar (@Skattefar) February 28, 2020

Danskernes årsopgørelse, hvor det afsløres, hvor meget man enten skal betale eller får tilbage i skat, frigives den 9. marts 2020.