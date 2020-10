'Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden.'

Sådan lyder beskeden lige nu til brugerne, når man prøver at logge på sin e-boks ved at gå ind på eboks.dk.

Hos e-Boks bekræfter man nebruddet over for B.T., og siger, at det desværre er alle brugere, der er ramt, og dermed ikke kan logge på.

»Problemet ligger hos vores leverandør KMD, og det er desværre alle brugere, der er berørt. Vi ved endnu ikke, hvornår problemet er løst,« siger Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director.

