Er du blevet testet i løbet af de sidste 48 timer, og har du ikke fået svar? Så kan det godt være, at du må kigge længe efter det i skrivende stund.

Sundhed.dk oplever nemlig et stort nedbrud lige nu.

Det oplyser de på hjemmesiden.

»Der er desværre stadig en del, der oplever problemer med at logge ind og se sit COVID-19 svar på sundhed.dk og MinSundhed. Det gælder dog ikke alle,« skriver de og fortsætter

»Problemet er, at det er svært at skabe kontakt til den database, hvor prøvesvarene ligger. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet.«

B.T. har også fået flere henvendelser fra læsere, der ikke kan komme ind og se deres covid-svar på hjemmesiden.

Sundhed.dk oplyser, at de selvfølgelig håber på, at der snart er hul igennem igen, og at de beklager de gener, det giver.

B.T. følger sagen.