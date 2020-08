Det traditionsrige Hammel Hestemarked er aflyst.

Det skriver TV2 Østjylland, som citerer arrangørerne.

Markedet besøges hvert år af 50.000 mennesker, og ud over heste byder det også på tivoli, boder og stor fest.

Markedet afholdes hvert år den første weekend i september, men sådan bliver det altså ikke i år.

Aflysningen kommer nu, fordi gruppen bag markedet forventer, at fase fire af genåbningen af Danmark bliver udskudt.

'Det er desværre ikke muligt nu, på nogen måde. Vi havde også en plan B i skuffen, med et mindre marked/byfest. Det er desværre heller ikke forsvarligt at gennemføre nu,' skriver styregruppen i et Facebookopslag.

'Vi havde ellers alle forholdsregler klar til en sikker gennemførelse. Ensretning af gange/områder, sprit/vaskestationer, ekstra toiletter, større areal/zone m.m. var med i vores planer for en sikker gennemførelse af Hestemarkedet,' skriver de videre.

Ifølge TV2 Østjylland får aflysningen store økonomiske konsekvenser for sportsklubben Hammel GF.

Her kommer det til at koste dyrt, at der er penge, der skal refunderes, men også de manglende indtægter, vil være et hårdt slag for klubben.

Sidste år var overskuddet efter markedet på 200.000 kroner til den lokale sportsforening.

Over hele landet er markeder og byfester aflyst i år på grund af pandemien.

Tidligere på året aflyste eksempelvis også Hjallerup Marked i Nordjylland.