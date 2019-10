Der er ikke tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for at sige, at cannabis kan hjælpe patienter, der lider af depression, angst eller andre psykiske lidelser.

Det viser den mest omfattende analyse af cannabinoider og mental sundhed til dato, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Studiet, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet The Lancet Psychiatry, er en systematisk gennemgang af 83 studier, der tidligere har undersøgt om medicinske cannabinoider kan behandle psykiske lidelser generelt eller lindre forskellige symptomer.

Studiet konkluderer, at der er meget lidt dokumentation for, at cannabinoid, som er det virksomme stof i cannabis, kan behandle psykiske sygdomme mere effektivt end placebo-piller, der er beregnet til ikke at have nogen medicinsk virkning.

De fleste studier undersøgte virkningerne af THC - et psykoaktivt stof, der findes i hampplanten - med eller uden tilsat CBD (cannabidiol).

Kun 40 af de i alt 83 undersøgelser var randomiserede kontrollerede forsøg, hvor deltagerne tilfældigt inddeles i grupper, der enten modtager behandling eller ej, og som ofte siges at være 'guldstandarden' for lægemiddelafprøvning.

Af de 40 randomiserede forsøg, der undersøgte virkningen på depression og angst, blev de fleste ordineret cannabinoider til at behandle for eksempel kroniske smerter - og altså ikke den psykiske lidelse.

Den manglende data og ringe kvalitet taget i betragtning, er der fortsat »utilstrækkelig dokumentation til at give vejledning om brugen af cannabinoider til behandling af psykiske lidelser inden for en lovgivningsmæssig ramme,« konkluderede studiet.

Fremadrettet bør forskerne derfor have fokus på, hvordan cannabinoider kan mindske symptomerne på psykiske lidelser, forudsat at de overhovedet gør, fortæller Deepak Cyril D'Souza, professor i psykiatri ved Yale University School of Medicine, til Live Science.

»Det er usikkert hvordan eller hvorfor cannabinoider kan være effektive i behandlingen af depression, ADHD, psykose, angst og posttraumatisk stresslidelse - tilstande, der ikke har nogen åbenlys almindelig patofysiologi (fysiologiske ændringer, der følger med en sygdom, red.),« skrev han til Live Science.

