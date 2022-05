Hvis ikke du har sikret sommerferien, så er det måske på tide nu.

For en sommerferie uden coronarestriktioner har fået rejselysten frem i mange, men det vil betyde, at priserne på flybilletterne vil stige.

Det advarer Europas største lavprisselskab, Ryanair.

»Der vil komme højere priser i den mest travle del af sommeren, fordi der er så stor efterspørgsel efter at komme til Europas strande,« siger Michael O'Leary, koncernchef i Ryanair.

O'Leary forventer, at priserne på flybilletter vil flyve i vejret med 'et højt encifret procenttal'.

Prognosen kommer, efter at Ryanair har registreret gode bookingtal for sommeren, men et underskud i det seneste regnskabsår. Det viser Ryanairs regnskab, som dækker de 12 måneder op til 31. marts 2022.

I perioden har Ryanair haft en omsætning på omkring 36 milliarder kroner. Det er næsten en tredobling i forhold til samme periode året før. Den større omsætning er et resultat af, at coronarestriktioner er blevet lempet eller ophævet i perioden, og det har fået flere til at flyve igen.

Ryanairs passagerantal er også mere end tredoblet til 91,1 million passagerer. Til gengæld er Ryanairs udgifter også steget markant. Faktisk er de mere end fordoblet til lidt over 39 milliarder kroner.

Ryanair forklarer selv de større udgifter med blandt andet dyrere brændstof.

De store udgifter gør, at Ryanair i perioden har haft et underskud på mere end 2,6 milliarder kroner. Det er cirka en tredjedel af underskuddet året før.