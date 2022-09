Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et nyt stort byggeri tegnet af Henning Larsen skulle have prydet København med en særlig løsning, hvor der blev lagt op til nybyggeri i kombination med bevaringsværdige bygninger.

Nu er planerne blevet droppet, skriver MagasinetKBH.

Planen var, at der skulle bygges 30.000 kvadratmeter nye boliger og erhverv ved Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) tidligere hovedsæde, som ligger nær Ryparken Station på Ydre Østerbro.

Det havde fået grønt lys af politikerne, og MagasinetKBH berettede tilbage i marts, at første spadestik ikke lå langt væk.

Ejeren af grunden, Lego-familiens pengetunge investeringsselskab Kirkbi Invest, trak sig i juni fra at gå videre med projektet på grund af »økonomiske årsager«, fremgår det af et mødereferat i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Her vises – set fra Ryparken Station – den bevaringsværdige bygningsfløj mod nord ved DMIs tidligere hovedsæde. Foto: Københavns Kommune Vis mere Her vises – set fra Ryparken Station – den bevaringsværdige bygningsfløj mod nord ved DMIs tidligere hovedsæde. Foto: Københavns Kommune

Udvalget havde projektet på bordet, fordi en ny lokalplan har været nødvendig for, at projektet overhovedet kunne lykkes.

Det, som nu står klart om fremtiden for grunden, er, at Kirkbi Invest i stedet vil videreudvikle inden for de rammer, der er i den nuværende lokalplan fra 2011.

Her er bygningerne ikke kategoriserede som bevaringsværdige, hvilket de var i den nu skrottede plan, og derfor er der heller ikke noget forbud i den gældende lokalplan for at rive bygningerne ned, hvilket var Kirkbi Invest’ ønske i begyndelsen, skriver mediet.

Det betyder dog ikke, at Kirkbi Invest kan bygge og rive ned, som selskabet nu vil, fremgår det af udvalgets referat. Bygningens bevaringsværdi i den gældende lokalplan betyder, at selskabet vil skulle søge tilladelse om nedrivning hos kommunen, hvis Kirkbi ønsker dette, og her kan politikerne nedlægge et såkaldt paragraf ​14-forbud, som betyder, at der kommer midlertidigt forbud mod at nedrive, og at bygningerne i denne periode alligevel kan gøres bevaringsværdige.

Denne artikel er fra berlingske.dk