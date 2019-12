»I køleskuffer i køkken ses belægninger af snavs og formodet skimmel på bagside, køleskuffer, gummilister og på fronter.«

Sådan lød en del af konklusionen fra Fødevarestyrelsen.

De var på kontrolbesøg den 12. december på hotel Scandic Front i København.

Ifølge TV 2 Lorry fandt styrelsens udsendte kritisable forhold flere steder i hotellets restaurant .

»I morgenmadskøleskab ses ansamlinger af snavs på enkelte hylder. I kølerum ses ansamlinger af snavs under enkelte hylder. Ved kanter ved kølerum ses ansamlinger af snavs. I køleskuffer i køkken ses belægninger af snavs og formodet skimmel på bagside, køleskuffer, gummilister og på fronter,« står der i kontrolrapporten.

Som direkte konsekvens har Fødevarestyrelsen givet Scandic Front en sur smiley samt en bøde på 10.000 kroner.

Køkkenchefen stopper

Scandic Front ligger bag Nyhavn ud mod havnefronten over for Operahuset.

Hoteldirektør på Scandic Front, Jacob Brammer, er ærgerlig over styrelsens konklusion.

Han erkender, at det ikke har været godt nok, og at hotellet nu må gribe i egen barm for at rette op på standarden.

»At vi ikke har været i stand til at følge op på anmærkningerne omkring rengøringen fra det første kontrolbesøg er pinligt, fuldstændig uacceptabelt og så langt fra vores interne retningslinjer som overhovedet muligt,« skriver Jacob Brammer i en mail til TV 2 Lorry.

Scandic Front får i det nye år ny køkkenchef i restauranten.

Om udskiftningen skyldes Fødevarestyrelsens rapport, ønsker hoteldirektøren ikke at oplyse.