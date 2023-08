Den har været undervejs i 20 år.

Og nu skal den så afprøves på mennesker.

Det handler om intet mindre end en pille mod kræft, som Sky News skriver om.

Pillen er blevet testet på forsøgsdyr med gode resultater til følge.

Den har vist sig at kunne udslette selv en større kræfttumor og alligevel efterlade de raske celler upåvirket.

Det kliniske navn for pillen er AOH1996.

Medicinen er under udvikling på City of Hope, der er et af i de største kræftforskningscentre i USA.

Professor Linda Malkas står i spidsen for udviklingen af pillen.

»Vores kræftdræbende pille er som en snestorm, der lukker en lufthavn ned. Men den gør det kun for de fly, der fragter kræftceller,« siger hun til Sky News.

Pillen er rettet mod en canceragtig variant af et protein, der kaldes PCNA.

Hidtil har det protein været regnet som umuligt at medicinere imod.

»Data tyder på, at PCNA er unikt ændret i kræftceller, og denne kendsgerning gjorde det muligt for os at designe et lægemiddel, der kun var rettet mod PCNA i kræftceller.« siger Linda Malkas.

Pillen har i de foreløbige dyreforsøg vist sig at være effektiv mod bryst-, prostata-, hjerne-, æggestok-, livmoderhals-, hud- og lungekræft.