Tirsdag aflagde Sikkerhedsstyrelsen et besøg hos 'en gammel kending'.

Og der var ikke alene bid. Fangsten viste sig at være enorm.

Over 400 pakker snus, ulovligt udstyr til at ændre smag eller duften af tobak, tobak uden lovpligtige danske sundhedsadvarsler.

Ja, listen over overtrædelser var lang, da en kiosk på Frederiksberg fik besøg af Sikkerhedsstyrelsen.

Så lang, at Københavns Politi måtte tilkaldes og assistere med at beslaglægge det store fund, skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her gør tilsynet det også klart, at tirsdagens besøg langt fra var tilfældigt.

Kiosken var således tidligere politianmeldt for overtrædelse af tobaksloven.

»Når vi først én gang har konstateret, at der bliver solgt ulovlige produkter, så bestræber vi os på at lave opfølgende kontrolbesøg. Man skal ikke tro, at man bare kan fortsætte med at lange ulovlige tobaksprodukter over disken, fordi man tidligere har haft besøg af os,« siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff.

Kiosken havde også mange forskellige e-cigaretprodukter til salg.

De var i og for sig lovlige, men kiosken er ikke er registreret til salg af e-cigaretter, som loven kræver.

Derfor var der også her tale om en lovovertrædelse.

Sikkerhedsstyrelsen vil politianmelde kioskens ejer for ulovligt salg og overtrædelse af tidligere forbud samt manglende registrering som e-cigaretforhandler.

Der venter nu ejeren et retligt efterspil.