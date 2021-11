Hvis man skæver til de seneste coronatal, må man sande, at tiden er måske ikke den rette til at samle tusindvis af fodboldglade børn og voksne under samme tag.

Det er, hvad arrangørerne af Fyens Stiftstidende Indefodboldstævne har gjort, og derfor aflyser de stævnet for andet år i træk.

Dermed får det traditionsrige julestævne, som bliver afholdt i december med finaler mellem jul og nytår, igen udskudt sit 60-års jubilæum.

»Vi samler mellem 10.000 og 12.000 mennesker henover fire en halv dag. Når vi er oppe i det antal, og det er børn, der kan bringe smitten videre, er vi nødt til at aflyse,« siger stævnedirektør Søren Godskesen.

Han ærgrer sig over at være nødt til at aflyse for andet år i træk,

»Det gør ondt på mig, for jeg er fodboldmand, og det er et arrangement, der betyder meget for mange mennesker, for fynsk fodbold og for mig personligt,« siger han.

Men taget de seneste smittetal i betragtning ser han ingen anden udvej.

»Jeg tænker, at det er super træls, men vi ser ikke umiddelbart nogen anden udvej, når situationen er, som den er.«

Alle tilmeldte får deres stævnegebyr refunderet, og de tilmeldte hold får direkte besked.