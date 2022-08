Lyt til artiklen

Endnu flere flyaflysninger kan være på vej.

Lufthansa-piloter gør nemlig klar til strejke.

Det skriver mediet Check-In.

Det skyldes, at ledelsen hos Lufthansa og selskabets piloter ikke er nået til enighed, og nu er drøftelserne mellem de to parter strandet.

Piloterne har sat krav om kompensation for deres reallønedgang, samt et ønske om en mere harmoniseret lønstruktur, hvilket endnu ikke har været muligt at opfylde.

Piloternes fagforening, Vereinigung Cockpit, der repræsenterer selskabets piloter, har trods flere forsøg ikke nået frem til en ny overenskomstaftale med flyselskabet.

Og derfor er Lufthansas piloter i gang med at forberede en eventuel kommende strejke.

»Til trods for intensive drøftelser mellem vores repræsentanter og arbejdsgiveren har det ikke været muligt at nå frem til et sted, som kunne være udgangspunkt for, at vi kan fortsætte forhandlingerne i en positiv retning,« siger fagforeningens pressechef, Matthias Baier, til Check-In.

Vereinigung Cockpit har i enighed med selskabets piloter derfor påbegyndt både de juridiske og organisatoriske forberedelser til en strejke.

Fagforeningen har dog fastslået, at de er klar til at indgå en aftale med Lufthansa i forhold til at lade piloterne fortsætte flyvningerne.