Inflationen i euroområdet falder til 2,9 pct. i oktober fra 4,3 pct. i september.

Det viser friske tal fra Eurostat.

»Det er et meget stort fald i inflationen over blot én måned, der hører til de absolutte sjældenheder. Der er kun tre gange tidligere i statistikkens godt 40-årige levetid registreret et månedligt fald i inflationen på over 1 pct.,« lyder det i en kommentar fra cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer.

