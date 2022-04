Alle 600 billetter er blevet revet væk.

Efter to års corona-pause er velgørenhedsorganisationen Zonta Aarhus II, der arbejder for at forbedre kvinders vilkår, tilbage med deres store banko-event 'Banko og Bobler'.

I år går en del af overskuddet til Kvindehuset, som hjælper etniske minoritetskvinder med at føle sig hjemme i det danske samfund. Denne gang særligt med fokus på ukrainske kvinder, der er flygtet til Danmark.

I 2020 landede overskuddet på 200.000 kroner. Det er de penge, der skal gå til blandt andet sprogundervisning, netværk, lektiehjælp eller hjælp til jobansøgninger.

»Vi hjælper etniske minoritetskvinder med at blive en del af det danske samfund med de forventninger, regler og pligter, der følger med.«

»Vi giver mulighed for, at kvinderne kan indgå i brede sociale netværk og få og dele viden på en lang række områder til gavn for kvinden selv og hendes familie,« fortæller Marianne Frederiksen, daglig leder af Kvindehuset.



Kvindehuset er et gratis tilbud, som i øjeblikket hjælper kvinder fra omkring 30 forskellige lande.

»Vi har allerede hjulpet de første ukrainske kvinder, som er kommet til Aarhus, med mad og et fællesskab, og vi forventer, at der kommer endnu flere,« siger Marianne Frederiksen.

Præcis hvad de ukrainske kvinder har brug for, er de stadig i gang med at finde ud af.

»Men vi er fleksible og kan tilpasse vores tilbud efter, hvad kvinderne ønsker. Det kan være ture, psykologtilbud, aktiviteter til deres børn eller bare snakke med andre kvinder,« siger hun.

Kvindehuset åbnede dørene i 2008 og har siden bevæget sig fra at være en idé om et mangfoldigt tilbud for flerkulturelle kvinder til i dag at være et etableret udviklingscenter for minoritetskvinder, fortæller arrangørerne.

»Kvindehuset er et unikt fællesskab og et vigtigt socialt netværk. Ikke mindst for kvinder, der har levet isoleret og ensomt, danner Kvindehuset grundlaget for livskvalitet og et meningsfyldt liv,« siger Marianne Frederiksen.

Igen i år er det aarhusianske virksomheder, der har doneret præmier til 'Banko og Bobler'-eventet, der løber af stablen fredag 1. april i Bellevue Hallen i Risskov.