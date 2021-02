Et større antal mennesker er ramt af strømafbrud i København.

Det fremgår af elselskabet Radius hjemmeside.

Der er tale om et strømafbrud i området omkring Vibenhus Runddel til Ryparken og elselskabet skriver, at over 1700 husstande står uden strøm.

Der er endnu ikke en årsag til nedbruddet, og de forventer først, at strømmen er tilbage omkring klokken 19.00.

B.T. følger sagen.