Fredag aften udspiller der sig et sandt drama, da 75-årige Evan får stjålet sin bil og højtelskede hund.

Evan er kørt til banken for at hæve nogle kontanter. Med sig i bilen har han sin sorte labrador, fireårige Molly.

Den tur er de to kammerater på hver måned. Og det foregår altid på samme måde.

»Der er tyve meter fra bilen til banken. Når jeg går derhen, så slukker jeg motoren, men lader musikken være tændt og nøglerne sidde i. Molly kan ikke lide, hvis musikken ikke spiller, så bliver hun bange og gør helt vildt,« fortæller Evan Gutheil Nielsen til B.T.

Evan er i gang med at indtaste sin kode til bankautomaten, mens det går op for ham, at der er noget, som ikke er, som det plejer.

Molly begynder at gø, og lyden fra hjulspind larmer i mørket.

»Jeg vender mig rundt, og så kan jeg bare se min hvide varevogn suse forbi i høj fart, mens Molly gør, så højt hun kan,« fortæller han.

En ung fyr hopper i mørket ind i Evans bil, trykker på speederen og drøner afsted med Molly omme bagi.

»Jeg ringer til min søn og politiet, og jeg tænker, at det kun er et spørgsmål om tid, før den her person slår nogen ihjel. Den kører forbi mig i fuld ræs, bilen står nærmest på to dæk,« siger han.

Herefter begynder ventetiden i det uvisse. Hvor er Molly, og hvad sker der med hende?

»Vi kører rundt og leder. Jeg kunne ikke være mere ligeglad med bilen, men jeg tænker bare på, hvad han mon gør ved Molly, når han opdager, hun ligger bagi,« siger han.

I ventetiden skriver Evans søn, Flemming Gutheil Nielsen, et Facebook-opslag, hvor han beder om hjælp til at finde Molly. Det er i skrivende stund blevet delt over tusind gange.

»Jeg havde ikke regnet med, at så mange ville dele det. Endda fremmede mennesker,« fortæller Flemming Gutheil Nielsen.

Natten over arbejder Facebook-fællesskabet på højtryk, hurtigere end politiet kan følge med. Men som natten skrider frem, er der stadig intet spor af Molly, og håbet for at se den fireårige labrador igen forsvinder mere og mere for familien Gutheil Nielsen.

Et håb, der kun bliver mindre, da politiet klokken 02 ringer og fortæller, de har fundet bilen. I Horsens – næsten en time fra Skødsstrup.

»Der er ingen hund i bilen. Molly er der ikke. Hele bilen var tømt, alt var væk og smidt på parkeringenspladsen,« siger Evan.

Evan og sønnen Flemming kører sammen til Horsens for at hente bilen, mens de kigger til højre og venstre, i håb om at Molly dukker op.

Men det gør Molly ikke. Hverken på vej til Horsens eller på vejen hjem igen.

»Vi leder over alt, og jeg kan ikke lade være med at kigge overalt hjemme hos mig selv. Måske havde hun fundet hjem og lå i sin kurv, men nej. Ingen Molly, « fortæller Evan.

En udkørt Evan ligger sig i sengen. Nattens timer har været lange, og ham og familien har opgivet at finde Molly i mørket. Det virker som en tabt kamp, tænker han.

Men formiddagen efter sker der noget. Sønnens Facebook-opslag har måske båret frugt.

»En har skrevet derinde, at der ligger en hund, der passer på beskrivelsen, i en hæk. I Studstrup,« fortæller den 75-årige.

Evan skynder sig i tøjet. Sønnen og Evans barnebarn er kørt i forvejen. Er det Molly, der er fundet i Studstrup? Han tør næsten ikke håbe det, mens han sidder i bilen.

»Jeg kommer frem til Studstup. Min søn og mit barnebarn er allerede kommet. Jeg går hen til hækken, hvor Molly måske ligger. Og der ser jeg, at halen begynder at logre, og der ved jeg, at det er Molly, « siger han og tilføjer:

»Først tænker jeg, at det er en kæmpe lettelse, men så tænker jeg, hvem fanden der kan være så kold bare at smide min Molly ud af bilen,« fortæller han.

Og Molly er blevet smidt ud af bilen. Hun kan ikke støtte på sit ene ben, og det venstre øje er helt rødt. Måske er hun blevet smidt ud på farten, tænker Evan.

Molly, Evan, Flemming og barnebarnet kører sammen tilbage til Skødstrup. De er lettede og samtidig gale på den person, der kunne finde på sådan noget.

Siden den nat er der gået nogle dage. Molly halter stadig, og øjet er stadig ikke helt godt. Derfor skal Evan og Molly også en tur til dyrlægen onsdag for at tjekke, om alt er, som det skal være.

»Hun er stadig omtåget, men hun spiser og er i bedring. For første gang nogensinde var hun med en tur på forsædet i bilen her den anden dag,« fortæller han.