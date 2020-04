'Dansk luftfart er truet på livet.'

Med denne passus indleder direktør Torben Østergaard et brev til flere ministre og folketingsmedlemmer.

Han er ansvarlig for Danmarks største charterflyselskab, Sunclass Airlines, der beskæftiger 1.200.

»Situationen er ret alvorlig. Alle vores 11 fly står stille. Det kan komme til at koste danske arbejdspladser, hvis luftfartsselskaber, der har danske medarbejdere og følger danske overenskomster, ikke får hjælp,« uddyber Torben Østergaard og lader forstå, at selskabets skæbne nu er op til, om ejerne vil dække tabene. Mere om det senere.

Direktør i flyselskabet Sunclass Torben Østergaard mener, at luftfartsbranchen er 'truet på livet'.

Sunclass Airlines er søsterselskab til de velkendte rejsebureauer Spies og Ving. Firmaet har under forskellige navne fløjet danskere til strand- og andre charteroplevelser siden 1965.

Det blev i sin tid oprettet af rejsekongen og levemanden Simon Spies under navnet Conair.

Nu befinder flyselskabet sig i en krise uden sidestykke i sin 55-årige historie.

»Vi taber én til halvanden million kroner om dagen,« siger Torben Østergaard.

Senest selskabet gennemførte en flyvning, var den 28. marts 2020.

Her var selskabet hyret af Udenrigsministeriet til at hente danskere hjem fra Filippinerne. Siden har alle fly været på jorden.

Men firmaet fortsætter med at have store udgifter til blandt andet lønninger. Hjælpepakkerne fra regeringen er en håndsrækning, men pengene rækker ikke.

Sunclass får ligesom alle andre virksomheder kun kompensation for lønnen op til 30.000 kroner. Resten må firmaet selv betale.

Sunclass' fly står på jorden, og det koster firmaet dyrt.

Selvom medarbejderne har indvilget i en reduktion af lønnen på en tredjedel af al indkomst over 23.000 kroner, rækker det ikke.

»Vi er en branche med relativt høje gennemsnitlige lønninger. Derfor dækker det langtfra de udgifter, vi har til løn,« siger Torben Østergaard.

Torben Østergaard mener, at luftfartsbranchens situation reelt er at sidestille med en tvangslukning, fordi grænserne er blevet lukket.

Ved en tvangslukning får firmaet 100 procents kompensation af staten for de faste udgifter til eksempelvis husleje og leasingforpligtelser, som Sunclass Airlines har mange af.

Torben Østergaard mener også, at der er danske job på spil.

Sunclass Airlines er et af de selskaber, der lønner medarbejderne efter dansk overenskomst, og hvor både administrative medarbejdere, mekanikere og kabinepersonale hovedsageligt er danske – alternativt fra de nordiske lande.

»Hvis luftfartsselskaber som os og Jet Time, som også har base i Danmark, forsvinder, vil det være selskaber med andre holdninger til arbejdsvilkår og udenlandsk arbejdskraft, der vil blive brugt. Det betyder utroligt meget, hvor flyselskabet er hjemmehørende. Det kan koste danske arbejdspladser, og det skal politikerne vide,« siger Torben Østergaard.

Ender det her i konkurs, hvis ikke I får yderligere hjælpepakker?

»Det kan jeg ikke svare helt entydigt på. Vi har nogle nye ejere, og det er deres afgørelse, om de vil eller kan holde hånden under os,« siger Torben Østergaard og henviser til ejerne bag, som tæller to nordiske og en britisk kapitalfond, som opererer under navnet Nordic Leisure Travel Group.

Sunclass Airways har tidligere heddet Conair, som er det selskab, rejsekongen Simon Spies etablerede i 1965. Her ses Simon Spies foran et af sine Conair-fly i maj 1983.

Han mener, at det er vigtigt, at de nuværende hjælpepakker bliver forlænget og forbedret med en større grad af kompensation.

»Det har enorm betydning for beslutninger om eksempelvis at skyde flere penge i virksomheden, at der er klare linjer for resten af året,« siger Torben Østergaard.

Torben Østergaard er bekymret for, at krisen stikker langt dybere end blot det at få genåbnet Danmark:

»Det er også meget psykologi i det her. Hvordan begynder folk at reagere, når først der bliver åbnet op igen. Reagerer vi med frygt, eller er der en oparbejdet rejselyst? Vi ved det ikke, men vi er sikre på, at der går lang tid, før vi er tilbage ved normalen,« siger Torben Østergaard.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) erkender de udfordringer, luftfarten står over for:

»Der er ingen tvivl om, at luftfarten er en af de brancher, der er hårdest ramt af den krise, vi befinder os i, og jeg har stor forståelse for de frustrationer, Sunclass Airlines oplever og giver udtryk for. Udfordringerne er helt konkrete og fremtiden usikker. Det er klart,« skriver han.

»Regeringen er opmærksom på, at der kan være behov for at justere og forlænge hjælpepakkerne, og er derfor allerede i gang med at forhandle om det med Folketingets partier.«