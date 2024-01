Byggemarkedet XL-Byg i Malling lidt syd for Aarhus går konkurs.

Det skriver Århus Stiftstidende.

»Skifteretten har taget XL-Byg Malling under konkursbehandling 23.01.2024,« skriver XL-Byg på hjemmesiden for byggemarkedet i Malling.

I en pressemeddelelse uddyber ejeren af byggemarkedet, Søren Møller, årsagen til, at nøglen nu drejes om.

»Efter to svære år i et hårdt marked for byggematerialer må vi desværre konstatere, at (selskabet bag XL Byg i Malling red.) ikke har kunnet få økonomien til at hænge sammen længere,« siger han ifølge Århus Stiftstidende.

Efter beskedne overskud under coronapandemien er det siden gået nedad bakke for XL-Byg i Malling. Det seneste regnskab for året 2022 viste et underskud på næsten to millioner kroner.

De enkelte XL-Byg-byggemarkeder drives af selvstændige erhvervsdrivende, så konkursen får ikke indflydelse på de andre afdelingers drift.