Sydøstjyllands Brandvæsen er i øjeblikket i færd med at reparere en større skade, som er sket på en gasledning.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Indsatsen foregår på Mossvej i Lund:

»Ledningen er ret så stor, og den er – hvis ikke gravet helt over – så slået hul på. Lige nu strømmer der en del gas ud, og problemet er, at der ikke er nogen afspærringsventil på den. Så havde det være nemt bare at dreje og lukke for gassen,« siger indsatsleder Lars Bønding til mediet.

Et område på cirka 100 meter er blevet evakueret i forbindelse med arbejdet, der blandt andet går på at grave ned til ledningen.

Bruddet på ledningen er sket nær en byggeplads, som er inden for det evakuerede området.

Tidshorisonten er ukendt.

B.T. følger sagen.