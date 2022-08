Lyt til artiklen

Beboere på Virumgård må kigge langt efter deres varmecheck.

Deres boligselskab, DAB, har nemlig glemt at opdatere flere af beboernes BBR-register.

»Man bliver sur. Der er nogen, der er ved at gå fra hus og hjem,« siger June Johansen, der er førtidspensionist og beboer på Virumgård.

June Johansen fik et chok, da hun tjekkede sit BBR-register, efter hun ikke havde modtaget sin varmecheck.

‘Ingen opvarmningsform,’ stod der.

Derfor kontaktede June Johansen straks sit boligselskab, DAB.

»De sagde, at der var sket en fejl, og at de intet kunne gøre ved det. Vi blev fortalt, at vi måtte søge i næste runde.«

June Johansen forhørte sig med 151 andre beboere i Facebookgruppen ‘Os der bor på Virumgård’, om de mon havde samme oplevelse.

Og det havde de.

June Johansen fortæller samtidig, at de 151 beboere i Facebookgruppen blot er halvdelen af dem, der bor i området, og at der derfor sikkert er tale om mange flere, der ikke har fået deres varmecheck.

I boligselskabet DAB stiger udgifterne for beboerne i takt med, at prisen på varme stiger.

Også selvom de ikke har registreret deres beboere i BBR-registret, der nu mangler deres varmecheck.

»Hvis jeg skylder dem penge, skal de nok få dem inddraget, men det gælder ikke den samme vej rundt,« siger June Johansen.

Det har ikke været muligt at få kontakt til DAB, men de svarer sådan her i en skriftlig meddelelse til et debatindlæg fra en anden beboer på sn.dk:

‘Det er korrekt, at der er en række beboere, som mod deres forventning ikke har modtaget en varmecheck, selvom kriteriet til opvarmningstype for boligen tilsyneladende er opfyldt.'

Årsagen til de manglende udbetalinger kan skyldes, at Energistyrelsen har brug for yderligere data for at foretage en vurdering.

'Vi er lige nu ved at undersøge, hvor mange beboere, der eventuelt er berørt af dette,' tilføjer DAB.

Varmechecken blev indført af et politisk flertal som hjælp til de stigende udgifter til opvarmning af boligen, de stigende energiudgifter har medført.

Pengene skulle hjælpe danskere med en lav husstandsindkomst til at betale varmeregningen.

Der har de seneste dage været flere tilfælde af danskerne, der har oplevet fejl ved varmechecken.

Mens nogle har modtaget den ved en fejl, mangler et endnu ukendt antal danskere stadigvæk at modtage den varmecheck, de er berettiget til.