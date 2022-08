Lyt til artiklen

København skal være den første CO₂-neutrale by i verden – og det skal ske allerede i 2025.

Den ambition plan nedskrev Københavns Kommune for år tilbage. Men det kommer definitivt ikke til at ske.

Det skriver TV 2 Lorry.

Den væsentligste årsag er, at Amager Ressourcecenter (ARC), der håndterer affald for flere kommune omkring hovedstaden, ikke har søgt om statslig støtte til et særligt CO₂-fangsprojekt.

Ifølge overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) skyldes det, at ARC ikke kan leve op til de kriterier, som regeringen fremsætter.

»Det er helt uforståeligt, at regeringen, som jo ønsker at fremme CO₂-fangst og har baseret sin egen klimaplan på netop det, laver nogle kriterier for at få støtte til at udvikle teknikken, som på forhånd udelukker nok det mest oplagte sted,« siger Line Barfod i en pressemeddelelse.

Det afviser klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), over for TV 2 Lorry:

»Konkret kan jeg forstå, at ARC været udfordret i forhold til puljens krav om en vis andel af egenkapital. Når staten udbetaler store summer, så er det standard at der også følger visse krav med vedrørende selskabernes økonomi. Det gælder også i dette tilfælde,« siger han.

I stedet går man nu efter at blive CO₂-neutrale frem mod 2035.

Målet om at blive en klimaneutral hovedstad blev nedskrevet i 2012, da Borgerrepræsentationen i København vedtog en klimaplan, der skulle gælde frem til 2025 – og som nu er udskudt.