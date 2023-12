Ved 13-tiden skulle man efter planen kunne se 10 svenske Gripen kampfly og ét dansk F-16 flyve over Danmark og Sverige i en juletræsformation.

Det er en tilbagevendende juletradition i det svenske forsvar – Forsvarsmakten – og plejer i sagens natur at foregå over Sverige.

Helt særligt var Danmark inviteret med i år, men nu er seancen aflyst.

Det oplyser Flyvevåbnet og Forsvaret.

»Flyvningen over Rønne og Sjælland er desværre aflyst, fordi skydækket ikke giver mulighed for at se formationen fra jorden.«

Ruten skulle ellers have været over Rønne på Bornholm, Kronborg i Helsingør og Indre by og Kastrup Lufthavn.

Om Danmark bliver inviteret næste år er uvist.