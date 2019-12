16.000 kroner om året.

Det er, hvad det - ekstra - kommer til at koste den 41-årige storryger Jonas Madsen fra Odense, at prisen på cigaretter fra næste år stiger til gennemsnitlig 55 kroner pr. pakke.

For Jonas Madsen, der samtidig er alkoholiker, forventer ikke at kunne holde op med at ryge, selv om prisen får et gedigent hug opad efter nytår.

Og endnu et - til 60 kroner - fra 2022.

»Der er nogle mennesker, der kommer til at tjene på det her. Bare ikke i Danmark, for fremover vil pengene blive lagt i udlandet i stedet for, og så går den danske stat glip af afgifterne,« mener den 41-årige odenseaner Jonas Madsen.Til højre er det Jonas' 15-årige søn Patrick. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Der er nogle mennesker, der kommer til at tjene på det her. Bare ikke i Danmark, for fremover vil pengene blive lagt i udlandet i stedet for, og så går den danske stat glip af afgifterne,« mener den 41-årige odenseaner Jonas Madsen.Til højre er det Jonas' 15-årige søn Patrick. Foto: Jens Anton Havskov

»Jeg ryger 60 smøger om dagen, så det kommer til at koste mig sindssygt på pengepungen, det her. Hvordan kan I tillade jer det,?« spørger Jonas Madsen retorisk med retning mod S-regeringen og de støttepartier, som mandag aften sammen snurrede den sidste sløjfe omkring finanslovsaftalen.

Jonas Madsen, som ind imellem også ‘ruller’ cigaretter derhjemme foruden dem, han køber i kiosken, er godt klar over, at prisstigningen skyldes politikernes håb om, at særligt unge vil holde sig væk fra cigaretterne.

Alligevel tror han ikke på, det kommer til at hjælpe ret meget, at prisen nu går i vejret. I hvert fald ikke for ham personligt.

For så vil man som ryger bare finde nogle smuthuller, så man kan ryge videre, mener han:

»Det kommer jo bare til at betyde, at man finder ud af noget andet for at få fat i billigere cigaretter. Det er dyrt nok i forvejen, og jeg har jo ikke råd til at give 45 til 60 kroner ekstra om dagen, så jeg bliver nødt til at få nogen hjem fra Polen eller et andet østeuropæisk land. Så kan jeg også sælge dem videre og tjene lidt på det,« som han siger.

»Der er nogle mennesker, der kommer til at tjene på det her. Bare ikke i Danmark, for fremover vil pengene blive lagt i udlandet i stedet for, og så går den danske stat glip af afgifterne,« tilføjer Jonas Madsen.

Karsten Engmann Jensen, som er personlig økonomisk rådgiver i virksomheden Pengeministeriet, siger om den kommende prisstigning på smøger:

»Det rammer førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og pensionister. Det er dem, der ryger mest, og det er hos dem, rygning fylder mest i budgettet. De får et ekstra skub nedad, fordi de skal bruge flere penge på cigaretter.«

Det er jo sådan, at når mor og far ryger, så kommer børnene også til det. Nu bliver det så bare endnu dyrere Jonas Madsen

Karsten Engmann Jensen bekræfter dermed, at den 41-årige odenseaner Jonas Madsen er en af dem, som uforvarende bliver ramt af effekten af finanslovsaftalen.

Jonas Madsen lægger ikke skjul på, at han allerede fra barnsben har været arveligt belastet, når det gælder hangen til at ryge.

Han tog sit første hiv af en smøg, allerede da han var blot ti år gammel. Og hans søn Patrick, som er 15, begyndte også at ryge i en tidlig alder. Han åbnede sin første pakke cigaretter, lige da han var fyldt 11.

»Hele min familie ryger, og det har vi altid gjort. Det er jo sådan, at når mor og far ryger, så kommer børnene også til det. Nu bliver det så bare endnu dyrere,« konstaterer han.