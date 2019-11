Med tre nye anholdelser har politiet nu pågrebet otte personer i sag om planlægning af pengetransportrøveri.

Politiet har foretaget endnu en række anholdelser i en mørkelagt sag, der angiveligt drejer sig om et planlagt røveri mod en pengetransport, erfarer Ritzau.

En af de anholdte er en fransk storrøver, Tayeb Si M'rabet, der i 2012 blev dømt i et af danmarkshistoriens største røverier. Udbyttet var 62 millioner kroner og blev udført tilbage i 2008 mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup.

Tidligere denne uge blev den 49-årige mand efterlyst, og fredag oplyser politiet, at han er blevet anholdt.

Ifølge Ritzaus oplysninger er to andre personer også blevet anholdt, og de er alle sigtet i samme sag som fem andre personer, der i sidste uge blev fængslet i dybeste hemmelighed.

Retsmødet 22. november blev holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betyder, at selv sigtelsen i sagen - altså hvilken forbrydelse der er på tale - forblev hemmelig.

Flere medier erfarede imidlertid, at der var tale om en sag om planlægning af røveri mod en pengetransport, og det er den samme sag.

Tayeb er tre gange dømt for røverier i Danmark - herunder røveriet mod Dansk Værdihåndtering, DVH, i Glostrup, der skete i de tidlige morgentimer den 10. august 2008.

Med en gummiged bragede røverne gennem væggen til DVH. Da støvet havde lagt sig, gik seks maskerede og tungt bevæbnede røvere roligt gennem hullet med medbragte sportstasker.

De fyldte 62 millioner kroner i taskerne og nærmest slentrede tilbage gennem hullet, hvor de lagde udbyttet bag i en Audi stationcar.

Røverne havde ikke travlt. Medgerningsmænd havde på samme tid stillet ti skraldebiler på tværs af indfaldsvejene til DVH og stukket syv af dem i brand. Desuden spredte røverne partisansøm ud over vejene i området.

Det betød, at kun få betjente nåede frem, mens røveriet stadig stod på. Men da politiet kunne se, at røverne havde automatvåben, turde de ikke risikere en skudveksling, og det lykkedes røverne at slippe væk.

Kun fire millioner kroner fra kuppet er efterfølgende blevet fundet. De lå begravet i baghaven hos Tayebs kæreste i Odense.

/ritzau/