Tog- og færgeselskaber forventer normal drift efter stormvejr i løbet af fredag formiddag.

Flere tog- og færgeselskaber aflyser eller omlægger afgange fredag morgen og formiddag.

Det sker, efter at DMI har varslet vindstød af stormstyrke og orkanstyrke på Sydfyn, den jyske vestkyst og kyster omkring Kattegat natten til fredag, fredag morgen og fredag formiddag.

Stormen har fået navnet Rolf, fremgår det i en varsel fra DMI.

Blandt andet togselskabet Arriva melder på sin hjemmeside om færre togafgange fredag morgen. Togselskabet står for den regionale togtrafik i blandt andet Midt- og Vestjylland.

Her er flere afgange mellem Ribe og Esbjerg, Herning og Vejle samt Odense og Svendborg aflyst.

Også Banedanmark varsler på sin hjemmeside om reduceret togtrafik flere steder i landet fredag morgen og formiddag.

Det betyder, at der vil køre tog én gang i timen flere steder. Derudover vil togene på flere strækninger køre med nedsat hastighed.

Det er blandt andet på strækninger mellem Hjørring og Frederikshavn og mellem Esbjerg og Ribe, at togene indtil op af formiddag vil køre i såkaldt timedrift.

Desuden meddeler Banedanmark, at der vil køre færre tog på flere strækninger mellem Københavns Lufthavn og Aarhus H indtil klokken 09.00.

Banedanmark opfordrer rejsende til løbende at tjekke rejseplanen.

Fra færgeselskabet Scandlines lyder det, at man er blevet nødt til at aflyse afgange mellem Gedser og Rostock.

Fra Gedser forventes sejladsen genoptaget klokken 07 fredag morgen, og fra Rostock klokken 06, står der på hjemmesiden. Færgerne sejler stadig efter planen fra Rødby og Puttgarden.

Færgeselskabet Color Line har også måtte aflyse og ændre flere afgange grundet vejrforholdene. Blandt andet er der aflysninger på ture mellem Hirtshals i Nordjylland og Kristiansand i Norge.

DMI navngiver stormene efter et system, hvor de skiftevis får et drengenavn og et pigenavn med et begyndelsesbogstav i alfabetisk rækkefølge.

Efter stormen Pia i december var man egentlig nået til bogstavet Q, men det er blevet sprunget over og erstattet med R. Det skyldes, at Q ikke passer til DMI's kriterier om blandt andet at være kort og nemt at stave.

/ritzau/