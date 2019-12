Meteorsværmen Geminiderne er over os, og natten til lørdag vil der være flest stjerneskud på himlen.

Det er på papiret en vigtig weekend for stjernekiggere.

En af årets største meteorsværme - Geminiderne - sender nemlig en lind strøm af stjerneskud afsted hen over Danmark. Og der vil være allerflest stjerneskud på himlen natten mellem fredag og lørdag.

Det fortæller astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra DTU Space.

- Geminiderne er aktive fra den 4. til den 17. december, men det er omkring maksimum, at der er flest stjerneskud, siger han.

Når det går vildest for sig, er der i teorien 150 stjerneskud i timen. Så mange har man dog aldrig set i virkeligheden. Der kan under optimale lys- og vejrforhold gå et par minutter mellem stjerneskuddene.

- Det er ikke sådan, at det regner med stjerneskud. Man skal have god tålmodighed, når man kigger efter dem, siger Michael Linden-Vørnle.

Geminiderne stammer fra asteroiden Phaethon, der er blot seks kilometer i diameter på det bredeste sted. Hvert år i december passerer Jorden asteroidens bane, hvorfor vi kan opleve de mange stjerneskud i julemåneden.

I år er der bare et problem. Eller to. For både månen og vejret kommer på tværs.

- Meteorsværmen Geminiderne topper om natten mellem den 13. og 14. december. Det er så uheldigt, at lige præcis her står månen - som lige har været fuld - oven i stjernebilledet Tvillingerne, hvor stjerneskuddene kommer fra.

- Månens lys vil derfor drukne lyset fra langt de fleste af stjerneskuddene, så forholdene kunne stort set ikke være værre, siger Michael Linden-Vørnle.

Dermed er det ikke sagt, at det er umuligt at få øje på stjerneskud. Det vil bare kun være de klareste eksemplarer, som træder frem på himlen.

Geminiderne kan ses på hele nattehimlen, og det er derfor ikke nødvendigt at spejde i en bestemt retning. Dog skal man undgå at se i retning mod månen, lyder rådet fra astrofysikeren.

Mens månelyset drukner en del af stjerneskuddene, melder DMI om meteorologiske udfordringer.

Flere lavtryk vil således bevæge sig ind over landet med skyer og regn i løbet af weekenden, fortæller vagthavende meteorolog Steen Rasmussen.

- Det kan dog godt være, at der kommer nogle huller i skydækket - måske natten til søndag. Men det er meget usikkert, siger han.

/ritzau/