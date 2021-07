»Det er forfærdeligt.«

Sådan lyder det fra formand i foreningen storkene.dk, Jess Frederiksen, da B.T. taler med ham om den tragiske død, der er overgået de to storkeunger Astra og Zeneca.

De blev begge fundet døde i en gylletank i Smedager mellem Tønder og Aabenraa. Kun 100 meter fra den rede, hvor de indtil da havde holdt til.

Den ene stork, Zeneca, havde påmonteret en GPS, så den var ikke svær at finde.

»Mange storkeunger forsvinder i deres første år, så det var meningen, at vi ville se, hvor de forsvinder hen,« siger Jess Frederiksen og fortsætter:

»Vi troede, den ville forsvinde til Spanien eller et sted i Afrika. Vi regnede ikke med at finde den 100 meter væk.«

Da de så signalet fra gylletankens koordinater, så kunne de godt regne ud, hvad der var sket.

Jess Frederiksen fortæller, at man i Tyskland ofte ser at storkeunger falder i gylletanke, men det er ikke set i Danmark meget, meget længe.

Her kan man se Zeneca med gps'en på. Foto: Privatfoto Vis mere Her kan man se Zeneca med gps'en på. Foto: Privatfoto

Øverst på den åbne gylletank var der lagt et lag med halm, og han regner med, at storkeungerne havde troet, det var et sted, de kunne lande.

»Men så faldt de jo desværre i gyllen,« siger han.

Ungerne er klækket imellem 14. og 16. maj og er altså 2,5 måned gamle.

Der er så få storke i Danmark, at tabet af de to unger udgør 20 procent af bestanden af unger, som cirka ligger på 10 årligt.