På grund af det regnfulde vejr kæmper en storkeunge lige nu for sit liv.

Mængden af regn og lave sommertemperaturer har medført, at tre storkeungers tilstand er blevet markant forværret. Særlig én af storkeungerne er medtaget i den rede, der befinder sig i Flynder vest for Holstebro.

Det skriver TV Midtvest.

Af den grund har eksperter fra organisationen 'Storkene i Danmark', der arbejder for at bevare storkes eksistens i Danmark, iværksat en redningsaktion i håbet om at redde ungen.

»Den lille af ungerne er faktisk ved at dø. Og det vil ske ret hurtigt, hvis det er. Men jeg synes, at det ser ud til, at den trækker vejret lidt endnu,« siger én af redningsmændene, Mogens Lange, til mediet.

Ungerne har kun dun på kroppen, hvilket gør det svært for dem at holde på varmen.

Den yngste unge er derfor blevet taget ud af reden og lagt i en kasse, der står i boligen nær reden.

De to øvrige unger forbliver i reden, men redningsfolkene har lagt ekstra hø ned til dem, der skal bidrage med noget varme.

Ifølge 'Storkene i Danmark' er der i 2020 seks ynglepar i Danmark.