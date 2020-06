Der er penge i fisk.

Så mange, at det kan have fristet den nordjyske storfisker og kvotekonge Henning Kjeldsen over evne.

I går blev han i hvert fald tiltalt af bagmandspolitiet for at have tilranet sig flere lukrative fiskekvoter, end loven tillader.

Men hvem er denne Henning Kjeldsen egentlig, og hvordan har han båret sig ad med at trawle markedet for fiskekvoter?

Henning Kjeldsen på sin kæmpe-kutter. Foto: Betina Garcia Vis mere Henning Kjeldsen på sin kæmpe-kutter. Foto: Betina Garcia

Havet har altid skvulpet i hans årer, og allerede som 19-årig trådte han i sin fars fodspor og blev fisker.

I 2010 rykkede han og familien til Skagen, som han var med til at udvikle til Danmarks største fiskerihavn.

Og herfra gik det stærkt.

Storfiskerens flåde fanger ifølge Nordjyske i dag omkring 70.000 tons fisk om året svarende til cirka en tiendedel af al fisk, der årligt fanges i de danske farvande.

Kvotekonge. Foto: Betina Garcia Vis mere Kvotekonge. Foto: Betina Garcia

Og i sit seneste regnskab fra 2018 landede han et overskud på over 128 millioner kroner efter skat i sit selskab Gitte Henning A/S, som også er navnet på hans største kutter til en værdi på over en kvart milliard kroner.

Som 56-årig strøg Henning Kjeldsen i 2019 – med en placering som nr. 83 – ind på listen over Danmarks 100 rigeste personer med en anslået formue på omkring 1,6 milliarder kroner.

Men ifølge bagmandspolitiet tiltale er den barkede skagbo altså ikke kommet lovligt til hele formuen.

Henning Kjeldsen har ifølge bagmandspolitiet benyttet sig af en række stråmænd til at udvide sit fiskeriimperium.

Måske endda sin egen kone.

For tilbage i sensommeren 2017 kunne Berlingske afdække, at Henning Kjeldsens hustru, salgsassistent Birthe Kjeldsen, i 2013 sprang ud som fisker med det nyoprettede firma Nordstrand Fiskeri.

Hun købte til formålet en fem og en halv meter lang glasfiberjolle af mærket Lasse af ægtemanden Henning Kjeldsens selskab Gitte Henning A/S for 100.000 kr.

Samtidig blev Birthe Kjeldsen godkendt som erhvervsfisker hos NaturErhvervstyrelsen, og så var det ellers tid til at kaste garn - og opkøbe kvoter.

Allerede det første år opkøbte salgsassistent Birthe Kjeldsen ifølge Berlingske kvoter for 40 millioner kroner.

I 2015 udskiftede hun jollen til en lidt større model på seks meter, og med udgangspunkt i dette fartøj havde Nordstrand Fiskeri i 2017 opkøbt fiskekvoter for 123 millioner kroner.

Birthe Kjeldsens liv som storfisker faldt tidsmæssigt sammen med, at daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) i 2012 indførte et loft over, hvor mange fiskekvoter en enkelt fisker måtte sætte sig på.

Greenpeace politianmeldte i 2015 ægteparret Kjeldsen for at overtræde grænsen for, hvor mange fiskekvoter en enkelt person må sætte sig på.

Nordjyllands Politi efterforskede sagen, men droppede den igen.

I 2018 overtog bagmandspolitiet efterforskningen af Henning Kjeldsen, som nu står tiltalt og bliver mødt med krav om bødestraf og konfiskation af 232 millioner kroner.

Desuden vil anklagemyndigheden have Henning Kjeldsen frakendt frakendt retten til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Henning Kjeldsen siger til dr.dk, at han ingen kommentarer har til sagen.

»Jeg ved ikke noget om sagen, da jeg har været ude at fiske. Jeg har ingen kommentarer. God dag.«