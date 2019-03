Børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, Lisbeth Noringriis fik en 16-årig pige i røret. Pigen var stille og ked af det.

I løbet af samtalen gik det i al sin gru op for Lisbeth Noringriis, hvorfor pigen var så ulykkelig.

Det viste sig, at pigen var blevet gravid - efter at storebroren havde voldtaget hende.

»Længere inde i samtalen fortæller hun, at det, der sker i hendes familie er, at hendes far og storebror seksuelt misbruger hende. Det viser sig, at det er storebroren, der har gjort hende gravid. Hun er ked af det og bange, og hun er blevet misbrugt, siden hun var syv år,« siger Lisbeth Noringriis til TV Øst.

Pigen var også blevet udsat fra vold i hjemmet.

Desværre er pigens frygtelige historie ikke et særsyn.

I 2018 havde Børnetelefonens rådgivere 3.962 samtaler med børn, hvor rådgiverne var bekymrede for, om barnet var udsat for omsorgssvigt. Det viser nye tal fra Børns Vilkår, som driver Børnetelefonen.

Det svarer til hver 11. rådgivningssamtale.

»Børnenes fortællinger om tæsk, druk og seksuelle overgreb er rystende og bekymrende vidnesbyrd om, at alt for mange børn stadig svigtes af deres nærmeste. Af dem, der skulle sikre dem tryghed,« siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i en pressemeddelelse.

Hvis barnet er klar til at bryde sin anonymitet, tilbyder Børns Vilkår en bisidder, der rykker ud til barnet og hjælper ham eller hende med at få hjælp af kommunen.

Desuden får barnet hjælp til at finde frem til en voksen i sit netværk, som de kan gå til.

Heldigvis var det et tilbud, den 16-årige pige, som Lisbeth Noringriis havde i røret, benyttede sig af - selvom hun havde fået besked på ikke at sige til nogen, hvad der foregik.

Frygt for omsorgssvigt - regionalt fordelt Antal samtaler, hvor der var bekymring for omsorgssvigt på Børnetelefonen fordelt på regionerne: Region Hovedstaden 1.685

Region Midtjylland 995

Region Syddanmark 832

Region Sjælland 495

Region Nordjylland 416 Kilde: Børns Vilkår

Den 16-årige pige tog kontakt til en anden familie, hun i forvejen kendte godt. Ad den vej kom hun i kontakt med kommunen, som hjalp hende med at få en abort og at blive fjernet fra sin biologiske familie.

Børns Vilkår opfordrer de mange børn og unge, som ringer ind, til at gøre noget ved deres problemer og håber på, at der bliver lyttet i den anden ende af røret.

Men rådgiverne ved, at det langt fra er alle, der ender med at agere, når røret er lagt på.

Den 16-årige pige bor i dag hos en plejefamilie.