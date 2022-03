I næsten 24 år har Storebæltsbroen holdt godt fast i rekorden. Nu er det slut.

Den storslåede konstruktion, der forbinder Sjælland og Fyn, er ikke længere Europas største hængebro.

For i Tyrkiet har man netop indviet 1915 Canakkale-broen, der med et frit spænd på 2.023 meter ikke bare er Europas største, men faktisk også verdens største af sin slags.

»Det er den første bro i verden med et frit spænd på over to kilometer,« siger Tina Vejrum fra ingeniørvirksomheden Cowi, der har været rådgiver på byggeriet af både broen i Tyrkiet og Storebæltsbroen, til TV 2 Øst.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, foran 1915 Canakkale-broen. Foto: HANDOUT Vis mere Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, foran 1915 Canakkale-broen. Foto: HANDOUT

Storebæltsbroen har et frit spænd på 1.624 meter, og dermed er den blevet slået med omkring 400 meter. Den blev indviet i juni 1998.

Også de store brotårne – eller pyloner – er større på 1915 Canakkale-broen, der rager 318 meter i vejret. Det er et godt stykke mere end Storebæltsbroens 254 meter.

Konstruktionen af den tyrkiske bro, der også forbinder det europæiske og det asiatiske kontinent over Dardanelle-strædet, begyndte i i marts 2017, så det har altså taget cirka fem år at bygge den. Prisen har været over 21 milliarder.

Og til den prise kan Canakkale-broen altså også kalde sig verdens største hængebro, da den overgår den japanske Akashis Kaikyo-bro 1.991 meter. Den blev i øvrigt indviet kun få måneder inden Storebæltsbroen.

»Det er ikke noget kæmpemæssigt spring fra verdens hidtidige største hængebro, men der er mentalt noget særligt i at sprænge barrieren for et 2.000 meter frit spænd,« siger Tina Vejrum fra ingeniørvirksomheden Cowi.