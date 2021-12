Meldingen om, at regeringen fremrykker det såkaldte boosterstik for 18- til 39-årige, har tilsyneladende skabt problemer for vacciner.dk.

Umiddelbart efter, at Sundhedsstyrelsen udsendte pressemeddelelsen, har tusindvis af danskere 'stillet' sig i kø på hjemmesiden.

Og det medfører dels, at der i skrivende stund er op mod 20 minutters ventetid på at komme til, men også at flere tilsyneladende slet ikke kan tilgå hjemmesiden.

Det er den stigende coronasmitte, der nu får myndighederne til at fremrykke planen for, hvornår de 18- til 39-årige kan få det tredje vaccinestik.

Hidtil har meldingen været, at de skulle vente fem og en halv måned efter andet vaccinestik.

Men nu kan målgruppen booke tid fire og en halv måned efter andet stik. På samme måde som personer på 40 år og derover.

Opdateres …