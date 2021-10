Nu er Big Bowl Valby igen kommet i fødevaremyndighedernes søgelys. Og denne gang er der konsekvenser.

Fødevarestyrelsen var nemlig alt andet end tilfreds, da der blev gennemført et kontrolbesøg den 15. oktober.

For her kunne de konstatere, at forholdet om rengøring langt fra var blevet bragt i orden siden sidste indskærpelse, der fandt sted den 3. september.

Det nye kontrolbesøg sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse, som har gjort opmærksom på problemerne.

'Hylder i kølerum fremstår med sorte pletter på undersider. Varmeskab i restauranten fremstår med store, fedtede samlinger af snavs, madrester og indtørret gul sauce,' lyder det blandt andet i kontrolrapporten, som videre skriver:

'Indvendigt i isterningmaskine ses der store ansamlinger af sorte belægninger med skimmellignede vækst. Underside af postmix sodavandmaskine har mørke, klistret belægninger.'

Derudover er der enkelte køleskabe i bowlinghallens område, der fremstår med pletter, snavs og støv, ligesom der ses væskerester i køleskuffer.

Også kundetoiletterne fremstår snavnet med gule belægninger og brune pletter.

Kontrolbesøget har nu kostet Big Bowl Valby en sur smiley og bøde på 10.000 kroner, fordi restauranten ikke har fulgt op på en tidligere indskærpelse om at få strammet op.

Udover en sur smiley og bøde har de også fået indskærpelse for problemer med egenkontrollen, ligesom der har manglet faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.

Til det lød bemærkningen: 'Vi henter sæbe og papir med det samme'.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Big Bowl Valby inden avisens deadline. Men B.T. forsøger at få en kommentar så snart, det er muligt.