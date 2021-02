Hvis du lige nu har problemer med at sende eller modtage beskeder på Facebook, er du ikke den eneste.

Der er nemlig store problemer med både Facebooks beskedsystem og den dertilhørende Messenger-app lige nu.

Det står klart, når man tager et kig på de sociale medier, ligesom det også fremgår på siden Downdetector, at der den seneste time er strømmet ind med indberetninger om fejl på de to apps.

Der fremgår endnu intet om nedbruddet på Facebooks officielle kanaler.

Opdateres...