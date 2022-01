Et højt arbejdspres er for længst blevet normalen for blandt andre sygeplejerskerne på Odense Universitetshospital.

Det har blandt andet resulteret i store udfordringer med at skaffe personale nok.

Et problem, Region Syddanmark nu vil forsøge at løse med en lønstigning til udvalgte medarbejdere på regionens hospitaler. Det fremgår af en dagsorden for det kommende forretningsudvalgsmøde i regionen, som skal afholdes onsdag 12. januar.

»Der er ingen tvivl om, at patienterne vil have bedst af at have en fast kerne af personale, og det er bare ikke tilfældet lige nu. Det her forslag er derfor vores forsøg på at fastholde medarbejderne i højere grad,« forklarer den odenseanske regionsrådspolitiker Bo Libergren (V), der blandt andet sidder i forretningsudvalget, til B.T.

Lønstigningen indbefatter intet mindre end 70 millioner kroner årligt, som skal fordeles mellem i omegnen af 4.500 medarbejdere.

Med hurtige tast på lommeregneren giver det næsten 1.300 kroner om måneden til hver af de 4.500 medarbejdere. Og håbet er, at lønstigningen vil være med til at styrke rekrutteringen af nye medarbejdere samt at fastholde allerede ansatte.

»Der er jo som sådan ikke noget usædvanligt ved, at nogle ansatte får en lønstigning, men på denne måde forsøger vi at bruge lønstigningen strategisk, så flere er motiverede til at blive i deres stillinger,« siger Bo Libergren.

Men hvem er det så helt præcist, som muligvis får sig lidt af et lønløft?

Ifølge regionen skal pengene gå til medarbejderne med de største udfordringer – altså til områder med aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter udfordrer i dagligdagen.

Med andre ord er det altså ansatte i sengeafdelinger med mange akutte patienter, Fælles Akutmodtagelsen, intensivområdet, døgnafsnittene i psykiatrien og fødeområdet, som får et stykke af lønkagen.

»Det her lønløft løser naturligvis ikke alting, men faktum er, at der simpelthen er for stort et personalegennemtræk, og det ville unægteligt være til stor gavn for patienterne med mere faste teams,« siger Bo Libergren og fortsætter:

»Og vi kan se, at der er nogle funktioner, der er lettere at holde på end andre. Den her lønstigning er en af flere måder, hvor vi vil forsøge at ændre det på.«

Det varige lønløft foreslås af udvalget som et anciennitets- og funktionstillæg.

Forslaget omfatter både sygeplejersker, sosu-personale, terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger