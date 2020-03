Udenrigsministeriet oplyser, at omkring 1000 danskere er registreret i en såkaldt krisedatabase. Det er danskere, der ikke blot er bekymret, men som har store problemer med at komme hjem.

Fra Marokko ventes de fleste danskere hjem inden for to døgn. Til gengæld er der store problemer med at få danskere hjem fra Sydamerika og Filippinerne:

»Der er danskere, der vil strande ude i verden. De skal finde et godt sted at være. Så finder vi en måde at få jer hjem på, når det her er overstået.«

Opdateres...

/ritzau/