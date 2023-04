Meddelsen til de mange rejsende står også onsdag morgen skrevet i en gul bjælke øverst på Københavns Lufthavns hjemmeside:

'Risiko for forsinkelser og aflysninger,' lyder det.

Og de aktuelle udfordringer, der skyldes mangel på flyveledere hos selskabet Naviair, ser dermed ud til at fortsætte med ufortrøden kraft.

»Forsinkelserne fortsætter i denne uge, og derfor informerer vi løbende Naviair om de udfordringer, deres mangel på bemanding skaber,« siger Kristoffer Plenge-Brandt, trafikchef i Københavns Lufthavn, til TV 2 Kosmopol:

»Vi har understreget vigtigheden af at finde en holdbar løsning hurtigst muligt.«

Der er kommet konkrete tal på omfanget.

Ifølge Ritzau var fra fredag til tirsdag 589 flyafgange i Københavns Lufthavn, der var forsinket i mere end et kvarter – i alt 74.868 passagerer har i de dage været berørt.

Som nævnt skyldes problemerne altså mangel på flyveledere.

Kort opridset er problematikken opstået, fordi knap 50 flyveledere hos Naviair blev fyret under coronapandemien. De mangler nu.

Indtil videre har de tilbageværende flyveledere taget ekstra vagter, hvilket har dækket hullerne, men siden begyndelsen af april har de afvist at gøre det.

»Alene i april har vi i gennemsnit haft en daglig underbemanding på 20-30 procent i Kastrup. Der er ingen tvivl om, at vi står i en alvorlig situation,« som Esben Jean-Pierre Blum, formand for flyveledernes fagforening, DATCA, tirsdag sagde til B.T.

Berlingske har videre beskrevet, hvordan situationen har udviklet sig til en lønkonflikt.

Flyvelederne har således krævet en lønstigning på 40 procent for fortsat at tage ekstra vagter, mens nye flyveledere bliver uddannet – hvilket tager tre år.

»DATCA har fortalt os, at hvis de skal tage ekstravagterne, skal de have 40 procent mere i løn. Det vil betyde, at den gennemsnitlige løn vil stige fra i dag 1,2 millioner kroner til cirka 1,7 millioner kroner. Får de ikke det, vil de ikke hjælpe os med ekstra vagter,« siger Mads Kvist Eriksen, direktør i Naviair, til Berlingske.